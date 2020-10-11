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В торговом центре Uchtepa Outlet произошел крупный пожар

В ташкентском ТЦ произошел крупный пожар — видео последствий

Пресс-служба МЧС Узбекистана
Происшествия
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Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть УЧС столицы в 8.50. Пожарные прибыли на место спустя три минуты.

ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. В торговом центре Uchtepa Outlet Centre, расположенном на улице Фархад в Учтепинском районе Ташкента, утром в воскресенье произошел пожар, сообщили в пресс-службе МЧС Узбекистана.

Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть УЧС столицы в 8.50. Пожарные прибыли на место спустя три минуты.

В торговом центре Uchtepa Outlet произошел крупный пожар
Пресс-служба МЧС Узбекистана
В торговом центре Uchtepa Outlet произошел крупный пожар

В 9.44 пожар был локализован, а спустя десять минут — полностью потушен.

Площадь возгорания составила около полутора тысяч квадратных метров. Сейчас эксперты устанавливают причину пожара.

Теги:
торговый центр, Узбекистан, пожар, Ташкент



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