Поножовщина в Сырдарье: погиб инспектор "Сырдарьётумангаз"

ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. В Сырдарьинской области мужчина зарезал сотрудника "Сырдарьётумангаз", сообщили в Генеральной прокуратуре Узбекистана.
По данным пресс-службы, вечером 9 октября руководитель отдела метрологии надзорного ведомства пришел взыскать долг за использованный газ с жителя махалли "Дустлик".
Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого инспектор достал нож и ударил им должника в грудь, после чего последний отобрал холодное оружие и несколько раз ранил сотрудника "Сырдарьётумангаз".
Инспектор скончался на месте. Возбуждено дело по пункту "д" части 3 статьи 104 ("Умышленное тяжкое телесное повреждение") Уголовного кодекса Узбекистана.