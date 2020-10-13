14:28 13 Октября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB135.03
  • EUR12254.96
  • USD10364.48
Поиск
Нож в руке

Поножовщина в Сырдарье: погиб инспектор "Сырдарьётумангаз"

© CC0 / pixabay
Происшествия
Получить короткую ссылку
75 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20201013/15172055/Ponozhovschina-v-Syrdare-pogib-inspektor-Syrdartumangaz.html

Конфликт со смертельным исходом произошел вечером 9 октября в махалле "Дустлик". Возбуждено уголовное дело.

ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. В Сырдарьинской области мужчина зарезал сотрудника "Сырдарьётумангаз", сообщили в Генеральной прокуратуре Узбекистана.

По данным пресс-службы, вечером 9 октября руководитель отдела метрологии надзорного ведомства пришел взыскать долг за использованный газ с жителя махалли "Дустлик".

Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого инспектор достал нож и ударил им должника в грудь, после чего последний отобрал холодное оружие и несколько раз ранил сотрудника "Сырдарьётумангаз".

Инспектор скончался на месте. Возбуждено дело по пункту "д" части 3 статьи 104 ("Умышленное тяжкое телесное повреждение") Уголовного кодекса Узбекистана.

Теги:
Сырдарьинская область, уголовное дело, ножевое ранение, поножовщина, нож



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Определить COVID-19 по запаху: как собак обучают выявлять инфекцию — фото
"Договоренность соблюдается не в полной мере": Лавров о перемирии в Карабахе
Темные дела: за какие нарушения чаще всего наказывают по ночам
Темные дела: за какие нарушения ПДД чаще всего наказывают по ночам

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться