В Бухарской области взорвался газовый баллон машины Matiz — фото

Отмечается, что пострадавших или погибших в результате взрыва нет.

ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. В Пешкунском районе Бухарской области взорвался газовый баллон легкового авто, передает пресс-служба ГУБДД МВД.

Инцидент произошел сегодня примерно в 11.45. Машина марки Matiz принадлежала 53-летнему местному жителю.

Автомобиль был припаркован на стоянке центральной больницы. К счастью, погибших и травмированных нет. Пострадали лишь машины, стоявшие рядом.

"В результате взрыва были технически повреждены принадлежащий Б. Б. автомобиль Nexia, У. П. – Nexia и A. Х. – Lacetti, которые были припаркованы возле Matiz", — добавили в ведомстве.

Ведется следствие. В ГУБДД призвали всех водителей своевременно проверять техническое состояние газовых баллонов личного транспорта и не подвергать опасности себя и окружающих.