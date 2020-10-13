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В Бухарской области взорвался газовый баллон машины Matiz — фото

Пресс-служба ГУБДД МВД
Происшествия
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Отмечается, что пострадавших или погибших в результате взрыва нет.

ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. В Пешкунском районе Бухарской области взорвался газовый баллон легкового авто, передает пресс-служба ГУБДД МВД.

Инцидент произошел сегодня примерно в 11.45. Машина марки Matiz принадлежала 53-летнему местному жителю. 

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Пресс-служба ГУБДД МВД
В Бухарской области взорвался газовый баллон "Матиза"

Автомобиль был припаркован на стоянке центральной больницы. К счастью, погибших и травмированных нет. Пострадали лишь машины, стоявшие рядом.

"В результате взрыва были технически повреждены принадлежащий Б. Б. автомобиль Nexia, У. П. – Nexia и A. Х. – Lacetti, которые были припаркованы возле Matiz", — добавили в ведомстве.

Ведется следствие. В ГУБДД призвали всех водителей своевременно проверять техническое состояние газовых баллонов личного транспорта и не подвергать опасности себя и окружающих.

Теги:
машина, Бухарская область, взрыв



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