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За попытку вывезти из РФ краснокнижных животных мужчина получил 3,5 года тюрьмы

© Sputnik / Алексей Павлишак
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
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Подсудимый приобрел животных, занесенных в Красную книгу РФ, у неустановленных лиц с целью дальнейшего незаконного вывоза в Республику Узбекистан.

ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Суд приговорил к 3,5 годам лишения свободы мужчину, который попытался вывезти в Узбекистан детенышей краснокнижных бенгальского тигра и леопарда, сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Пресс-служба Госкомэкологии
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Из приговора суда следует, что подсудимый приобрел животных, занесенных в Красную книгу РФ, у неустановленных лиц с целью дальнейшего незаконного вывоза в Республику Узбекистан.

Отмечается, что в июле 2019 года мужчина вошел по "зеленому коридору" в зал таможенного оформления на убытие с территории России международного сектора краснодарского аэропорта, заявив тем самым об отсутствии у него товаров, подлежащих таможенному декларированию.

"Пересек линию "зеленого коридора" с двумя переносными пластмассовыми контейнерами для транспортировки животных, в которых находились детеныши тигра и леопарда. В аэропорту он был задержан сотрудниками Краснодарской таможни", - добавляет пресс-служба.

В судебном заседании подсудимый заявил, что не знал о том, что перевозимые им животные являются редкими и занесены в Красную книгу, однако его доводы суд воспринял критически.

Суд признал подсудимого виновным в совершении инкриминируемых преступлений и назначил ему наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 70 тысяч рублей.

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В Узбекистане май объявили месяцем борьбы с браконьерством. В настоящее время можно наблюдать, что множество проблем связаны с браконьерством и даже считается, что происхождение эпидемии коронавирусов связано с беспорядочной и неконтролируемой охотой и потреблением диких животных.

Известно, что в течение всего месяца инспекторы охраны природы приложат дополнительные усилия для борьбы с незаконной охотой и рыболовством, а также с незаконным использованием флоры, незаконной вырубкой деревьев и кустарников во всех регионах страны.

Теги:
тигрята, Красная книга, Россия, Суд



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