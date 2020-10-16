Две машины Nexia столкнулись лоб в лоб в Джизакской области - фото

ТАШКЕНТ, 16 окт - Sputnik. Смертельное ДТП произошло в Джизакской области: столкнулись два автомобиля, сообщают в Следственном департаменте.
"Пятнадцатого октября в 16.00 на 173-м км трассы 4R-40, проходящей через махаллю "Булокбоши" Галляаральского района Джизакской области, столкнулись автомобили Nexia, двигавшиеся в противоположных направлениях", - говорится в информации.
В результате оба водителя, 26-летний Ш. И. и 28-летний Э. Р., от полученных травм скончались на месте происшествия.
Пассажиры автомобилей - граждане Б. Ш. и А. У. - были госпитализированы в больницу с различными травмами.
По данному факту Следственным отделом при ОВД Галляаральского района возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.