В результате оба водителя от полученных травм скончались на месте происшествия, а пассажиры - госпитализированы.

ТАШКЕНТ, 16 окт - Sputnik. Смертельное ДТП произошло в Джизакской области: столкнулись два автомобиля, сообщают в Следственном департаменте.

"Пятнадцатого октября в 16.00 на 173-м км трассы 4R-40, проходящей через махаллю "Булокбоши" Галляаральского района Джизакской области, столкнулись автомобили Nexia, двигавшиеся в противоположных направлениях", - говорится в информации.

В результате оба водителя, 26-летний Ш. И. и 28-летний Э. Р., от полученных травм скончались на месте происшествия.

Следственный департамент Две машины Nexia столкнулись лоб в лоб в Джизакской области - фото

Пассажиры автомобилей - граждане Б. Ш. и А. У. - были госпитализированы в больницу с различными травмами.

По данному факту Следственным отделом при ОВД Галляаральского района возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.