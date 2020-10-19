В ДТП в Сурхандарьинской области погибла целая семья

ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. Страшное ДТП произошло накануне поздно вечером в Сурхандарьинской области, сообщили в пресс-службе ГУБДД МВД Узбекистана. На 1433-м км трассы М-39 водитель автомобиля, направлявшегося из Самарканда в Термез, не справился с управлением и на полном ходу съехал в канал вдоль дороги. Произошло возгорание. Машина полностью сгорела.

Пресс-служба ГУБДД МВД Узбекистана. Четверо членов одной семьи скончались при падении автомобиля Nexia в канал и его возгорании в Ангорском районе Сурхандарьи

Внутри автомобиля находилась семья: супруги и двое их несовершеннолетних детей. Все они скончались на месте от полученных травм.

Согласно статистике, наибольшее число аварий за 8 месяцев 2020 года произошло по причине перехода пешеходами проезжей части в неположенном месте — это 28%. На втором месте ДТП, связанные с нарушением скоростного режима, их 17%. Неосторожность водителей привела к 8% автокатастроф.

Среди причин стоит также назвать нарушение правил обгона (7%), выезд на встречную полосу (6,7%), усталость водителей (4%), движение велосипедистов по проезжей части (3,4%), управление автомобилем в нетрезвом состоянии (2,3%), неосторожность водителя, изменение направления движения и другие.