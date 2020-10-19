В Самарканде спасли трехлетнюю девочку, оставшуюся в запертой квартире

В тот момент, когда мама на несколько минут вышла из квартиры, железная дверь захлопнулась, и девочка оказалась одна.

ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. Самаркандские спасатели освободили из-за запертой квартиры трехлетнюю девочку. Ребенок оставался внутри, когда ее мама вышла на несколько минут на лестничную площадку.

В этот момент железная дверь захлопнулась, и девочка оказалась одна в пустой квартире на втором этаже.

В диспетчерскую службу МЧС Самарканда обратилась мама ребенка с просьбой спасти ее дочь. Бригада спасателей оперативно прибыла на место происшествия. Ребенка вытащили через окно.

Одни дома: спасателям пришлось вскрыть дверь, вызволяя запертых детей >>

Чуть более недели назад похожая ситуация произошла в Ферганской области. В квартире остался двухлетний ребенок. На помощь пришли спасатели регионального УЧС и попали в квартиру через окно с помощью лестницы.