В Ташкенте разыскивается мужчина, подозреваемый в угоне автомобиля - фото

Камеры наружного наблюдения засняли подозреваемого в угоне, личность которого в настоящее время устанавливается.

ТАШКЕНТ, 21 окт - Sputnik. ГУВД столицы обратилось к ташкентцам с просьбой оказать содействие в установлении личности, подозреваемой в угоне автомобиля Cobalt.

"Просим вас оказать содействие в установлении личности подозреваемого в угоне автомобиля "Кобальт" (цвет - "мокрый асфальт", госномер 01 V 457 DB). Автомобиль был угнан 20 октября текущего года с улицы Фаргона йули в Мирабадском районе", - говорится в сообщении.

Камеры наружного наблюдения засняли подозреваемого в угоне, личность которого в настоящее время устанавливается.

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Если вам известны сведения о личности подозреваемого или местонахождении автомобиля, просим сообщить по телефонам: +998988123000, +998911370002 (Telegram), +998983388717 или по номеру 102.

ГУВД заранее благодарит за содействие.