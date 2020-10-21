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Полицейская машина

В Грузии преступник захватил заложников в банке

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20201021/15230467/V-Gruzii-prestupnik-zakhvatil-zalozhnikov-v-banke-.html

Злоумышленник потребовал полмиллиона долларов и гарантии безопасности. Также он требует вывести спецназ из центра Зугдиди.

ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Грузинские телекомпании со ссылкой на очевидцев сообщили, что в городе Зугдиди неизвестный мужчина захватил заложников - сотрудников и посетителей филиала банка Грузии. Преступник вооружен автоматом и гранатой. В филиале находятся предположительно 30 человек, передает Sputnik Грузия.

Злоумышленник потребовал полмиллиона долларов и гарантии безопасности. Также он требует вывести спецназ из центра Зугдиди. На выполнение своих требований преступник дал властям два часа.

При этом МВД Грузии призывает представителей СМИ прекратить трансляцию в прямом эфире спецоперации.

"Для мирного проведения полицейского мероприятия критически важно, чтобы на прилегающей территории были максимально соблюдены меры безопасности. МВД призывает представителей СМИ учитывать нормы безопасности и не передавать в прямом эфире кадры спецоперации", - говорится в заявлении ведомства.

Тем временем премьер Грузии Георгий Гахария уверен, что сотрудники правоохранительных органов сработают эффективно и смогут мирно урегулировать инцидент.

Теги:
заложники, захват, Грузия



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