В Грузии преступник захватил заложников в банке

Злоумышленник потребовал полмиллиона долларов и гарантии безопасности. Также он требует вывести спецназ из центра Зугдиди.

ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Грузинские телекомпании со ссылкой на очевидцев сообщили, что в городе Зугдиди неизвестный мужчина захватил заложников - сотрудников и посетителей филиала банка Грузии. Преступник вооружен автоматом и гранатой. В филиале находятся предположительно 30 человек, передает Sputnik Грузия.

Злоумышленник потребовал полмиллиона долларов и гарантии безопасности. Также он требует вывести спецназ из центра Зугдиди. На выполнение своих требований преступник дал властям два часа.

При этом МВД Грузии призывает представителей СМИ прекратить трансляцию в прямом эфире спецоперации.

"Для мирного проведения полицейского мероприятия критически важно, чтобы на прилегающей территории были максимально соблюдены меры безопасности. МВД призывает представителей СМИ учитывать нормы безопасности и не передавать в прямом эфире кадры спецоперации", - говорится в заявлении ведомства.

Тем временем премьер Грузии Георгий Гахария уверен, что сотрудники правоохранительных органов сработают эффективно и смогут мирно урегулировать инцидент.