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Таможенники пресекли незаконную продажу мобильных телефонов в Ташкенте

В Ташкенте задержали мужчину, пытавшегося незаконно продать мобильные телефоны

Таможенная служба Узбекистана
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
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На одной из столичных автомобильных стоянок в установленном порядке было осмотрено автотранспортное средство марки Тоyоtа, за рулем которого находился гражданин У. Ш.   

ТАШКЕНТ, 22 окт - Sputnik. Таможенная служба Узбекистана пресекла незаконную продажу 80 единиц мобильных телефонов в Ташкенте, сообщает пресс-служба.

"В результате оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками Отдела по борьбе с контрабандой и таможенного аудита УГТК по Ташкентской области во взаимодействии с представителями других правоохранительных органов, выявлено очередное нарушение таможенного законодательства", - говорится в информации.

На одной из столичных автомобильных стоянок в установленном порядке было осмотрено автотранспортное средство марки Тоyоtа, за рулем которого находился гражданин У. Ш.   

В ходе проверок с поличным был задержан пассажир автомобиля гражданин Ю. Ж. во время попытки незаконной продажи условному покупателю 80 единиц мобильных телефонов общей стоимостью 168 миллионов сумов за 15 тысяч долларов.

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В настоящее время по выявленному факту правонарушения ведутся таможенные проверки и следственные действия.

Теги:
Происшествие, мобильный телефон, таможенники, Таможня, Таможня, Узбекистан, Узбекистан



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