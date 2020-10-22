В Ташкенте задержали мужчину, пытавшегося незаконно продать мобильные телефоны

На одной из столичных автомобильных стоянок в установленном порядке было осмотрено автотранспортное средство марки Тоyоtа, за рулем которого находился гражданин У. Ш.

ТАШКЕНТ, 22 окт - Sputnik. Таможенная служба Узбекистана пресекла незаконную продажу 80 единиц мобильных телефонов в Ташкенте, сообщает пресс-служба.

"В результате оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками Отдела по борьбе с контрабандой и таможенного аудита УГТК по Ташкентской области во взаимодействии с представителями других правоохранительных органов, выявлено очередное нарушение таможенного законодательства", - говорится в информации.

На одной из столичных автомобильных стоянок в установленном порядке было осмотрено автотранспортное средство марки Тоyоtа, за рулем которого находился гражданин У. Ш.

В ходе проверок с поличным был задержан пассажир автомобиля гражданин Ю. Ж. во время попытки незаконной продажи условному покупателю 80 единиц мобильных телефонов общей стоимостью 168 миллионов сумов за 15 тысяч долларов.

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В настоящее время по выявленному факту правонарушения ведутся таможенные проверки и следственные действия.