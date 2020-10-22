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Сотрудники МЧС спасли водителя, перевернувшегося на перевале Камчик - фото

Сотрудники МЧС спасли водителя, перевернувшегося на перевале "Камчик" - фото

МЧС
Происшествия
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https://uz.sputniknews.ru/incidents/20201022/15236067/Sotrudniki-MChS-spasli-voditelya-perevernuvshegosya-na-perevale-Kamchik---foto.html

Свое содействие в этом процессе также оказали сотрудники дорожно-патрульной службы МВД. Смотрите фото.

ТАШКЕНТ, 22 окт - Sputnik. Спасатели помогли водителю грузовика, перевернувшегося на перевале "Камчик", сообщает МЧС.

"ДТП произошло сегодня, 22 октября, в 07.35 на 200-м км международной автодороги "Ташкент – Ош". Водитель грузовой  КIA, направлявшийся в сторону столицы, потерял управление, в результате чего автомобиль перевернулся", - говорится в информации.

На место происшествия через две минуты прибыли спасатели специального поискового, пожарно-спасательного Управления "Камчик" МЧС.

Сотрудники МЧС спасли водителя, перевернувшегося на перевале Камчик - фото
МЧС
Сотрудники МЧС спасли водителя, перевернувшегося на перевале "Камчик" - фото

Водителю госпитализация не потребовалась – он отделался легкой травмой руки.  Машину с помощью спецтехники транспортировали до ближайшей станции технического обслуживания.

Свое содействие в этом процессе также оказали сотрудники дорожно-патрульной службы МВД. 

Теги:
Происшествие, МЧС Узбекистана, МЧС, ДТП, Камчик, Узбекистан, Узбекистан



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