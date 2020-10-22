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Молоток

В Самарканде мужчина забил молотком своих соседей ради выплаты долга

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20201022/15238859/V-Samarkande-muzhchina-zabil-molotkom-svoikh-sosedey-radi-vyplaty-dolga.html

Подозреваемый украл 48 миллионов сумов, 1,4 тысячи долларов, два золотых кольца, три пары серег, цепочку и мобильный телефон Redmi.

ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. В Самаркандской области мужчина забил до смерти молотком своих соседей. На такой шаг злоумышленник решился из-за денег, чтобы расплатиться со своими долгами.

Нож. Иллюстративное фото
© CC0 / Unsplash / Richard Iwaki
Каждое третье убийство в Узбекистане совершается в семьях

Тела 45-летнего отца и его 19-летнего сына были найдены 8 октября. Следствие установило, что из квартиры, где были обнаружены погибшие, также пропали 48 миллионов сумов, 1,4 тысячи долларов, два золотых кольца, три пары серег, цепочка и мобильный телефон.

Примечательно, что телефон правоохранителям удалось найти на шестой день поисков. Устройство обнаружили на крыше квартиры рядом с домом, где произошла трагедия. 

Судебно-дактилоскопическая экспертиза установила, что на телефоне имеются отпечатки пальцев 44-летнего гражданина О. О. Это была первая зацепка. Позднее следователи осмотрели соседские дома и нашла у одного из них железный молоток с пятнами крови и волосами.

О. О. стал главным подозреваемым. В его доме провели обыск и обнаружили украденные деньги и драгоценности. Также правоохранители нашли штаны и куртку с пятнами крови. 

Супруга погибшего подтвердила, что обнаруженные вещи в доме предполагаемого убийцы действительно принадлежат их семье.

После этого подозреваемый признался в убийстве. По его словам, он пошел на этот шаг, чтобы найти деньги и расплатиться со своими долгами.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство двух или более лиц с целью вымогательства". 

Теги:
деньги, Убийство, Самарканд



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