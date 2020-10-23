В отношении известного певца возбудили уголовное дело об изнасиловании

Артиста вызвали на следствие, однако обвиняемый не явился к следователям, отправив своих товарищей, которые находились рядом с ним в день совершения преступления.

ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. Известного узбекистанского певца подозревают в изнасиловании несовершеннолетней девушки. Возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту Sputnik Узбекистан в Генеральной прокуратуре республики.

Предварительное следствие ведется Следственным управлением УВД Самаркандской области. При этом генпрокуратура взяла ситуацию под контроль.

Артиста вызвали на следствие, однако обвиняемый не явился к следователям, отправив своих товарищей, которые находились рядом с ним в день совершения преступления.

"Подробности следствия не разглашаются, так как это связано с честью и достоинством человека. По завершении выяснения обстоятельств будет обеспечено принятие законного решения", - заявил представитель УВД.

По закону, преступнику грозит лишение свободы сроком от трех до двадцати лет.