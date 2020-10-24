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Преступник за решеткой

В Намангане сотрудники ОВД пытались силой вытащить мужчину из машины — видео

© Sputnik / Евгений Одиноков
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20201024/15250231/V-Namangane-sotrudniki-OVD-pytalis-siloy-vytaschit-muzhchinu-iz-mashiny--video.html

В отношении нарушителя были оформлены протоколы по статьям "Клевета", "Нарушение правил борьбы с эпидемиями" и "Невыполнение законных требований сотрудника органов внутренних дел".

ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. На днях в сети Интернет распространилось видео, на котором очевидец запечатлел, как сотрудники ОВД пытаются вытащить из машины мужчину против его воли. Инцидент произошел 7 октября в Учкурганском районе, сообщают в пресс-службе УВД Наманганской области.

В ходе предварительного расследования выяснилось, что инспекторы профилактики увидели, как на улице Кайки трое мужчин ведут беседу между собой без медицинских масок. Сотрудники ОВД стали оформлять протокол, однако один из правонарушителей побежал и сел в свой автомобиль, чтобы скрыться с места происшествия.

Уполномоченные лица попросили водителя выйти из машины, но в ответ он начал оскорблять их. Далее служащие попросили мужчину пройти к ним в служебную комнату, но он не подчинился их требованиям.

В отношении нарушителя были оформлены протоколы по статьям "Клевета", "Нарушение правил борьбы с эпидемиями" и "Невыполнение законных требований сотрудника органов внутренних дел". Документы переданы в Учкурганский районный суд по административным делам.

В настоящий момент следствие продолжается. 

Теги:
правонарушение, Карантин, Наманганская область



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