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Тушение пожара

На консервном заводе в Самарканде произошел крупный пожар - фото

© Sputnik / Наталья Горшкова
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
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Так как пламя охватило всю большую площадь территории, по рации вызвали подмогу: прибыли еще семь пожарных машин.

ТАШКЕНТ, 26 окт - Sputnik. В Самарканде произошел пожар на складе завода АО "Самарканд консерва", информирует STV.

"Информация о том, что горит склад на проспекте Спитамена, в дежурную часть МЧС поступила 24 октября примерно в 20.25, сообщили в МЧС. Два пожарных расчета оперативно выехали на место ЧП", - говорится в информации.

Так как пламя охватило всю большую площадь территории, по рации вызвали подмогу: прибыли еще семь пожарных машин. В ликвидации чрезвычайного происшествия было задействовано более 30 пожарников и сотрудников МЧС, 9 единиц спецтехники.

По словам спасателей, трудности тушения заключались в том, что на складе хранились древесные материалы и автомобильное масло. Новые небольшие очаги, которые обнаруживали пожарные, тушили еще на следующее утро.

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Всего площадь возгорания составила 650 квадратных метров. При пожаре никто не пострадал. На данный момент устанавливаются причины возгорания и сумма материального ущерба.

Теги:
Происшествие, тушение пожара, пожарные, пожар, Самарканд, Самарканд, Узбекистан, Узбекистан



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