Не все золото, что блестит: в Коканде медные цепи продали по цене золотых

Неизвестные женщины возле торгового комплекса занимались продажей "золотых" цепей, которые оказались медными. По данному факту возбуждено уголовное дело.

ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. В органы внутренних дел города Коканда обратилась гражданка Узбекистана с жалобой на недобросовестную торговлю ювелирными украшениями, сообщает МВД страны.

По ее словам, 23 августа неизвестные женщины возле торгового комплекса продали ей цепи из меди за 8 000 000 сумов, выдав их за золотые. Позже они скрылись с места преступления.

По данному факту Следственным отделом при УКД ОВД Коканда возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество" Уголовного кодекса Узбекистана.

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В ходе проведенных оперативных мероприятий установлены имена гражданок республики, совершивших данное преступление. Ведутся следственные действия.