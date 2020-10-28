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Кто устроил самую дорогую аварию в Узбекистане — ответ UzAuto Motors

Pixabay
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20201028/15278991/Kto-ustroil-samuyu-doroguyu-avariyu-v-Uzbekistane--otvet-UzAuto-Motors-.html

Отделение безопасности дорожного движения Ромитанского района Бухарской области вместе со специалистами предприятия проводят предварительное расследование.

ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. Накануне в сети Интернет распространилось видео, на котором было запечатлено, как водитель трала, перевозящего машины UzAuto Motors, попал в дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии несколько машин получили серьезные повреждения.

В пресс-службе национальной автокомпании сообщили, что ДТП произошло 24 октября во время перевозки машин производства UzAuto Motors на автовозе MAN в дилерский центр Ургенча.

"Вблизи города Газли Бухарской области на трассе А-380 в прицеп движущегося автовоза врезался грузовой автомобиль КАМАЗ. В ходе расследования выявили, что водитель автомобиля КАМАЗ потерял управление, уснув за рулём, в результате чего были серьезно повреждены оба транспортных средства и автомобили, перевозимые автовозом", - указано в комментарии.

Отмечается, что в аварии пострадавших нет.

Антимонопольный комитет выявил ряд нарушений в работе UzAuto Motors
UzAuto Motors
Антимонопольный комитет выявил ряд нарушений в работе UzAuto Motors

В данный момент отделение безопасности дорожного движения Ромитанского района Бухарской области вместе со специалистами предприятия проводят предварительное расследование.

В компании также сообщили, что повреждённая в аварии продукция UzAuto Motors после оценки ущерба специалистами будет возвращена на завод для последующей утилизации.

Теги:
UzAuto Motors, авария, ДТП



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