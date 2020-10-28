Кто устроил самую дорогую аварию в Узбекистане — ответ UzAuto Motors

ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. Накануне в сети Интернет распространилось видео, на котором было запечатлено, как водитель трала, перевозящего машины UzAuto Motors, попал в дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии несколько машин получили серьезные повреждения.

В пресс-службе национальной автокомпании сообщили, что ДТП произошло 24 октября во время перевозки машин производства UzAuto Motors на автовозе MAN в дилерский центр Ургенча.

"Вблизи города Газли Бухарской области на трассе А-380 в прицеп движущегося автовоза врезался грузовой автомобиль КАМАЗ. В ходе расследования выявили, что водитель автомобиля КАМАЗ потерял управление, уснув за рулём, в результате чего были серьезно повреждены оба транспортных средства и автомобили, перевозимые автовозом", - указано в комментарии.

Отмечается, что в аварии пострадавших нет.

В данный момент отделение безопасности дорожного движения Ромитанского района Бухарской области вместе со специалистами предприятия проводят предварительное расследование.

В компании также сообщили, что повреждённая в аварии продукция UzAuto Motors после оценки ущерба специалистами будет возвращена на завод для последующей утилизации.