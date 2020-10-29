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Женщины в метро

В Самарканде женщина принуждала девушек заниматься проституцией

© CC0 / pixabay
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20201029/15282809/V-Samarkande-zhenschina-prinuzhdala-devushek-zanimatsya-prostitutsiey.html

Женщина пообещала нескольким девушкам предоставить им жилье в аренду в одном из домов, но отняла их паспорта и заставляла насильно заниматься проституцией.

ТАШКЕНТ, 29 окт - Sputnik. В Самарканде задержали женщину, содержавшую притон, в котором она принуждала к работе проститутками 12 молодых девушек, сообщают в Следственном департаменте.

"Начиная с августа 2018-го по октябрь текущего года 44-летняя гражданка О. К., пообещав нескольким девушкам предоставить им жилье в аренду в одном из домов, расположенных в Самарканде, отняла их паспорта и заставляла насильно заниматься проституцией", - говорится в информации.

Каждая из девушек приносила женщине от 200 до 500 тысяч сумов, а заработанные деньги она тратила на собственные нужды.

По данному факту Следственным отделом при УКД ОВД города Самарканда в отношении гражданки О. К. было возбужденно уголовное дело. В ходе проведенного обыска по месту жительства О. К. были изъяты гражданские паспорта, принадлежащие девушкам, в установленном процессуальном порядке.    

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В настоящее время гражданка О. К. привлечена в качестве обвиняемой и в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Теги:
Происшествие, права женщин, женщина, девушки, девушки, девушка, Самарканд, Самарканд, Узбекистан, Узбекистан, проституция



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