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На Камчатке узбекистанца подозревают в убийстве знакомого — подробности

© Flickr / Mr Korn Flakes
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20201102/15306488/Na-Kamchatke-uzbekistantsa-podozrevayut-v-ubiystve-znakomogo--podrobnosti.html

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. На Камчатке во время конфликта гражданин Узбекистана нанес знакомому смертельный удар ножом. Об этом сообщает местное издание "Кам 24".

В ходе расследования стало известно, что вечером 27 октября злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения на территории строящегося дома, расположенного в Усть-Большерецком районе. В ходе ссоры со своим 25-летним знакомым мужчина нанес ему удар ножом в область грудной клетки. Затем выбросил нож  в расположенную неподалеку реку, чтобы скрыть следы совершенного преступления.
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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Потерпевший в результате причиненных тяжких телесных повреждений скончался в районной больнице спустя непродолжительное время.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

Отмечается, что 31-летний узбекистанец ранее не был сулим.

В настоящий момент ведется следствие. 

Теги:
Убийство, холодное оружие, преступление, узбекистанец, Камчатка



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