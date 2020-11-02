На Камчатке узбекистанца подозревают в убийстве знакомого — подробности

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. На Камчатке во время конфликта гражданин Узбекистана нанес знакомому смертельный удар ножом. Об этом сообщает местное издание "Кам 24".

В ходе расследования стало известно, что вечером 27 октября злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения на территории строящегося дома, расположенного в Усть-Большерецком районе. В ходе ссоры со своим 25-летним знакомым мужчина нанес ему удар ножом в область грудной клетки. Затем выбросил нож в расположенную неподалеку реку, чтобы скрыть следы совершенного преступления.

Потерпевший в результате причиненных тяжких телесных повреждений скончался в районной больнице спустя непродолжительное время.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

Отмечается, что 31-летний узбекистанец ранее не был сулим.

В настоящий момент ведется следствие.