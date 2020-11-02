В Турции спасли трехлетнюю девочку, которая провела под завалами 65 часов

ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Спасатели в турецком Измире спустя 65 часов после разрушительного землетрясения извлекли из-под завалов одного из жилых домов трехлетнюю Элиф Перинчек, передает агентство Anadolu.

Поисково-спасательные работы продолжаются на завалах восьми жилых домов.

Девочку госпитализировали в близлежащую больницу. Родные Элиф назвали ее спасение чудом. Число извлеченных спасателями из-под завалов людей достигло 106. Ранее из-под завалов извлекли 14-летнюю Идиль Ширин.

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции 30 октября, эпицентр находился в Эгейском море близ города Сеферихисар провинции Измир. Землетрясение ощутили и на близлежащих греческих островах, греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9. Сообщалось об обрушении по меньшей мере 20 зданий в Измире. Землетрясение вызвало небольшое цунами, затопившее прибрежные улицы в Сеферихисаре.

По последним данным, в Турции жертвами землетрясения стали 85 человек, 962 пострадали.

Разрушения зафиксированы на греческом острове Самос, где два человека погибли и 20 получили ранения.