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В Измире спустя 65 часов из-под завалов спасли 3-летнюю Элиф

В Турции спасли трехлетнюю девочку, которая провела под завалами 65 часов

© REUTERS / Serkan Oktar/Istanbul Fire Departmen
Происшествия
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Родные Элиф назвали ее спасение чудом. Число извлеченных спасателями из-под завалов людей достигло 106.

ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Спасатели в турецком Измире спустя 65 часов после разрушительного землетрясения извлекли из-под завалов одного из жилых домов трехлетнюю Элиф Перинчек, передает агентство Anadolu.

Девочку госпитализировали в близлежащую больницу. Родные Элиф назвали ее спасение чудом. Число извлеченных спасателями из-под завалов людей достигло 106. Ранее из-под завалов извлекли 14-летнюю Идиль Ширин.

Поисково-спасательные работы продолжаются на завалах восьми жилых домов.

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции 30 октября, эпицентр находился в Эгейском море близ города Сеферихисар провинции Измир. Землетрясение ощутили и на близлежащих греческих островах, греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9. Сообщалось об обрушении по меньшей мере 20 зданий в Измире. Землетрясение вызвало небольшое цунами, затопившее прибрежные улицы в Сеферихисаре.

По последним данным, в Турции жертвами землетрясения стали 85 человек, 962 пострадали.

Разрушения зафиксированы на греческом острове Самос, где два человека погибли и 20 получили ранения.

Теги:
спасение, землетрясение, Турция



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