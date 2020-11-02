В убийстве "колбасного короля" Маругова подозревают уроженца Центральной Азии

Владимира Маругова, владельца заводов "Мясная империя" и "Озерецкие колбасы" застрелили из арбалета в ночь на понедельник.

ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Следственный комитет РФ сообщил о задержании 49-летнего выходца из Центральной Азии — предполагаемого убийцу предпринимателя Владимира Маругова.

Подозреваемого в скором времени доставят на допрос. Личность второго соучастника сейчас устанавливается.

"Сотрудниками управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из ОМВД России по г.о. Истра задержан один из подозреваемых в нападении на частный дом в г.о. Истра, в результате которого погиб мужчина, 1966 года рождения. Им оказался уроженец одной из среднеазиатских республик, 1971 года рождения", — заявила руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Подозреваемого в скором времени доставят на допрос в следственные органы. Личность второго соучастника сейчас устанавливается.

Маругова застрелили из арбалета в ночь на понедельник. Предположительно, преступники ворвались в его дом в Подмосковье около 10 вечера. Бизнесмена и его гражданскую жену связали и начали требовать деньги.

После в Маругова выстрелили из арбалета.

Женщине удалось выбраться через окно, добежать до соседей и вызвать полицию. Однако когда правоохранители подоспела к месту происшествия, Маругов был уже мертв.