Один из мужчин в Ташкенте снял квартиру, где переодически устраивал игры, а с победителей собирал деньги.

ТАШКЕНТ, 3 ноя - Sputnik. В одной из квартир в Ташкенте пресекли деятельность азартных игр, сообщают в Следственном департаменте.

"В ночь с 26 на 27 октября 30-летний Ж. П. снял квартиру в одном из многоквартирных домов на улице Хамида Олимжона Мирзо-Улугбекского района города Ташкента, где в целях организации нелегальных азартных игр. По итогу там собирались люди, а сам Ж. П. систематически собирал денежные средства у победителя, в размере от 5 до 10 тысяч сумов", - говорится в информации.

В ходе предварительного следствия в качестве вещественных доказательств у 30-летнего Ж. П. изъяли 780 тысяч сумов и 200 долларов наличными, колоды карт.

По данному факту Следственным отделом при УКД ОВД Мирзо-Улугбекского района возбуждено уголовное по ч. 1 ст. 278 Уголовного кодекса Республики Узбекистан ("Организация и проведение азартных и других основанных на риске игр").

Следственный департамент В одной из квартир Ташкенте раскрыли "клуб азартных игр"

Двадцать восьмого октября Административный суд Мирзо-Улугбекского района Ташкента приговорил каждого из участников данных игр к 5 суткам лишения свободы по ст. 191 Кодекса об административной ответственности Республики Узбекистан.

Ж. П., создавший условия для проведения данных игр, привлечен в качестве обвиняемого по ч. 1 ст. 278 Уголовного кодекса РУз и в отношении него избрана мера пресечения в виде залога.

Расследование продолжается.