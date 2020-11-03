ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. В Самарканде сотрудник автомойки угнал машину клиента, сообщили в Следственном департаменте при МВД Узбекистана.

По данным пресс-службы, вечером 30 октября 21-летний Д. Э. приехал на автомойку, чтобы привести в порядок свою машину Daewoo Gentra, и оставил ее мойщику 25-летнему Ш. А. Последний, получив ключи, уехал на авто в неизвестном направлении.

Угнанную машину нашли по горячим следам. Злоумышленник сопротивлялся и не хотел выходить из авто, из-за чего сотрудникам УКД ОВД Самарканда пришлось разбить стекло.

Ш. А. задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 267 ("Угон транспортного средства") УК Узбекистана. Мужчину привлекли в качестве обвиняемого, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее в Главном управлении внутренних дел Ташкента сообщили, что владельцы столичных автомоек должны ужесточить отбор сотрудников и усилить контроль за ними из-за неоднократных случаев угона. Руководители организаций получили возможность проверять данные нанимаемых людей в сотрудничестве с инспекторами профилактики.