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В Ташобласти несколько человек в форме Нацгвардии пытались похитить мужчину

В Ташобласти несколько человек в форме Нацгвардии пытались похитить мужчину

Следственный департамент
Происшествия
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Нападавшие были вооружены резиновыми дубинками, наручниками и пневматическим оружием. Они уже задержаны.

ТАШКЕНТ, 6 ноя - Sputnik. Трое преступников в форме Нацгвардии пытались похитить человека в Ташкентской области, они задержаны, сообщают в Следственном департаменте.

"Мужчины в форме сотрудников Национальной гвардии совершили нападение на 47-летнего гражданина, который направлялся домой на своем авто модели Lacetti. Инцидент произошел 31 октября, примерно в 22.00, в Ташкентском районе области", - говорится в информации.

Сговорившись, злоумышленники надели форменную одежду структурного подразделения Нацгвардии и маски черного цвета, вооружились резиновыми дубинками, наручниками, а также пневматическим оружием. Затем они приехали на автомобиле Matiz в махаллю "Тутзор" и преградили дорогу проезжающему на автомобиле Lacetti 47-летнему У. Р., который в это время направлялся домой.

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Надев наручники на свою жертву, пытались увезти мужчину на его же авто, однако их задержали сотрудники правоохранительных органов.

В ходе разбирательств в салоне автомобиля модели Matiz, принадлежащего одному из напавших, были обнаружены автономера. В настоящее время в отношении мужчин возбуждено уголовное дело.

Теги:
Происшествие, нападение, Ташкентская область, Узбекистан, Узбекистан



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