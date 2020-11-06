В Казани пресечена деятельность террористической ячейки "Хизб ут-Тахрир"*

По местам жительства задержанных обнаружено и изъято значительное количество запрещенных в России пропагандистских материалов "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*.

ТАШКЕНТ, 6 ноя — Sputnik. В Казани задержаны пять исламистов за пропаганду и вербовку участия в деятельности ячейки террористов из "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, которую разгромили спецслужбы, сообщили в ФСБ РФ. В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело.

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По данным пресс-службы ведомства, подозреваемые намеревались создать так называемый "всемирный халифат", их деятельность в том числе была направлена на насильственное свержение действующей власти.

"С применением мер конспирации в ходе собраний они распространяли среди жителей республики Татарстан террористическую идеологию, осуществляли вербовку в свои ряды мусульман", - говорится в информации.

В ходе спецоперации по местам жительства задержанных правоохранители обнаружили и изъяли значительное количество запрещенных в России пропагандистских материалов "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, средств связи и электронных носителей информации, использовавшихся для ведения террористической деятельности. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

* - "Партия исламского освобождения" (пер. с арабского) - в ряде стран признана террористической, в России ее деятельность запрещена по решению Верховного суда РФ от 2003 года.

Цель организации - устранение немусульманских правительств и установление исламского правления во всемирном масштабе путем создания "всемирного исламского халифата".