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Ферганцев заметно "потрясло": землетрясение в 5 баллов

© Sputnik / Игорь Носов
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20201106/15340569/Fergantsev-zametno-potryaslo-zemletryasenie-v-5-ballov.html

В Ташкенте сила подземных толчков составила 2 балла. В Фергане же жители ощутили пятибалльное землетрясение.

ТАШКЕНТ, 6 ноя — Sputnik. В республиканском Центре сейсмопрогностического мониторинга МЧС сообщили о том, что на территории Узбекистана 6 ноября в 12.38 по местному времени были зафиксированы подземные толчки мощностью от 2 до 5 баллов.

Землетрясение произошло в Кыргызстане. Координаты: 40,16 градуса северной широты; 71,72 градуса восточной долготы. Магнитуда М=4,9. Глубина 10 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента 244 км в юго-восточном направлении.

Сила подземных толчков на территории Узбекистана:

  • Ташкент - 2 балла;
  • Наманган - 3 балла;
  • Андижан - 4 балла;
  • Фергана - 5 баллов;
  • Гулистан - 2 балла.

Десять дней назад ферганцы также ощутили подземные толчки силой 4 балла. Эпицентр землетрясения находился в приграничной области между Таджикистаном и Кыргызстаном. Расстояние до Ташкента составляло 292 км в юго-восточном направлении.

Теги:
Узбекистан, МЧС Узбекистана, землетрясение



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