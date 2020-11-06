Ферганцев заметно "потрясло": землетрясение в 5 баллов

В Ташкенте сила подземных толчков составила 2 балла. В Фергане же жители ощутили пятибалльное землетрясение.

ТАШКЕНТ, 6 ноя — Sputnik. В республиканском Центре сейсмопрогностического мониторинга МЧС сообщили о том, что на территории Узбекистана 6 ноября в 12.38 по местному времени были зафиксированы подземные толчки мощностью от 2 до 5 баллов.

Землетрясение произошло в Кыргызстане. Координаты: 40,16 градуса северной широты; 71,72 градуса восточной долготы. Магнитуда М=4,9. Глубина 10 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента 244 км в юго-восточном направлении.

Сила подземных толчков на территории Узбекистана:

Ташкент - 2 балла;

Наманган - 3 балла;

Андижан - 4 балла;

Фергана - 5 баллов;

Гулистан - 2 балла.

Десять дней назад ферганцы также ощутили подземные толчки силой 4 балла. Эпицентр землетрясения находился в приграничной области между Таджикистаном и Кыргызстаном. Расстояние до Ташкента составляло 292 км в юго-восточном направлении.