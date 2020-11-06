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16-летний водитель погиб в ДТП в Ташкенте

16-летний водитель погиб в ДТП в Ташкенте

ГУВД Ташкента
Происшествия
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Предварительная причина аварии: игнорирование запрещающего сигнала светофора водителем автомобиля Nexia-3.

ТАШКЕНТ, 6 ноя - Sputnik. Несовершеннолетний водитель погиб во время ДТП в Ташкенте, сообщают в ГУВД.

"Пятого ноября 2020 года примерно в 21.00 на пересечении улиц Богишамол и Ч. Айтматова 16-летний А. Б., управляя автомобилем марки Nexia-3 без прав, совершил столкновение с автомобилем марки Spark, которым на основании доверенности управлял 20-летний Абдулфозил А.", - говорится в информации.

Предварительная причина аварии: игнорирование запрещающего сигнала светофора водителем автомобиля Nexia-3.

16-летний водитель погиб в ДТП в Ташкенте
ГУВД Ташкента
16-летний водитель погиб в ДТП в Ташкенте

В результате ДТП несовершеннолетний водитель от полученных травм скончался на месте. 

Изучение обстоятельств ДТП продолжается.

Теги:
погиб, авария, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан, ДТП



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