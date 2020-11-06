ТАШКЕНТ, 6 ноя - Sputnik. Несовершеннолетний водитель погиб во время ДТП в Ташкенте, сообщают в ГУВД.

"Пятого ноября 2020 года примерно в 21.00 на пересечении улиц Богишамол и Ч. Айтматова 16-летний А. Б., управляя автомобилем марки Nexia-3 без прав, совершил столкновение с автомобилем марки Spark, которым на основании доверенности управлял 20-летний Абдулфозил А.", - говорится в информации.

Предварительная причина аварии: игнорирование запрещающего сигнала светофора водителем автомобиля Nexia-3.

ГУВД Ташкента 16-летний водитель погиб в ДТП в Ташкенте

В результате ДТП несовершеннолетний водитель от полученных травм скончался на месте.

Изучение обстоятельств ДТП продолжается.