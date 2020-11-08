15:31 08 Ноября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB130.37
  • EUR12074.28
  • USD10366.86
Поиск

В Самаре в здании, где жили узбекистанцы, вспыхнул пожар — есть погибшие

© Sputnik
Происшествия
Получить короткую ссылку
165 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0b/07/15346296.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20201108/15347022/V-Samare-v-zdanii-gde-zhili-uzbekistantsy-vspykhnul-pozhar--est-pogibshie.html

В результате четыре человека погибли, еще пятеро пострадали. Следователи возбудили уголовное дело в отношении собственника помещения, он задержан.

ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. Накануне в Железнодорожном районе Самары загорелось трехэтажное кирпичное здание. Пожар вспыхнул на площади 500 квадратных метров, на его ликвидацию потребовалось три часа.

По данным МЧС, происшествие унесло жизни четырех человек, еще пятеро пострадали.

"В здании проживали граждане Узбекистана и Таджикистана. Некоторые из пострадавших имели временную регистрацию по данному адресу", — сообщили в Следственном комитете РФ.

По предварительным данным, пожар произошел из-за неисправной электропроводки. Кроме того, есть подозрения, что хостел, в котором жили мигранты, был организован нелегально. 

Помещение не было зарегистрировано как жилое. 

Правоохранители задержали собственника здания, в отношении него возбуждено уголовное дело. 

Теги:
Таджикистан, Узбекистан, Самара, пожар



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Ален Делон в фильме На ярком солнце
Мечта всех женщин и секс-символ XX века: Ален Делон отмечает 85-летие — фото
В Европе открылась первая пекарня на солнечных батареях — видео
Экспортная география: статистика по бизнесу

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться