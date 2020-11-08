В Самаре в здании, где жили узбекистанцы, вспыхнул пожар — есть погибшие

В результате четыре человека погибли, еще пятеро пострадали. Следователи возбудили уголовное дело в отношении собственника помещения, он задержан.

ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. Накануне в Железнодорожном районе Самары загорелось трехэтажное кирпичное здание. Пожар вспыхнул на площади 500 квадратных метров, на его ликвидацию потребовалось три часа.

По данным МЧС, происшествие унесло жизни четырех человек, еще пятеро пострадали.

"В здании проживали граждане Узбекистана и Таджикистана. Некоторые из пострадавших имели временную регистрацию по данному адресу", — сообщили в Следственном комитете РФ.

По предварительным данным, пожар произошел из-за неисправной электропроводки. Кроме того, есть подозрения, что хостел, в котором жили мигранты, был организован нелегально.

Помещение не было зарегистрировано как жилое.

Правоохранители задержали собственника здания, в отношении него возбуждено уголовное дело.