18:23 09 Ноября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB130.37
  • EUR12074.28
  • USD10366.86
Поиск
Тушение пожара

Среди пострадавших при пожаре в Самаре есть узбекистанец — он госпитализирован

© Sputnik / Наталья Горшкова
Происшествия
Получить короткую ссылку
24 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0a/1a/15260938.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20201109/15362850/Sredi-postradavshikh-pri-pozhare-v-Samare-est-uzbekistanets--on-gospitalizirovan.html

По данным ведомства, личности погибших устанавливаются, правоохранительными органами РФ ведутся следственные действия.

ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. Среди пострадавших в результате пожара в Самаре есть узбекистанец. Об этом сообщили в пресс-службе МИД республики. 

© Sputnik
В Самаре в здании, где жили узбекистанцы, вспыхнул пожар — есть погибшие

Напомним, что пожар в Железнодорожном районе Самары произошел утром 7 ноября. Загорелось трехэтажное кирпичное здание, пламя распространилось на площади 500 квадратных метров.

По данным ГУМЧС, в результате пожара погибли четыре человека, еще пятеро пострадали. В здании проживали граждане Узбекистана и Таджикистана.

По предварительным данным, пожар произошел из-за неисправной электропроводки. Кроме того, выяснилось, что хостел, в котором жили мигранты, был организован нелегально. 

Правоохранители задержали собственника здания, в отношении него возбуждено уголовное дело. 

"Один из пострадавших является гражданином Узбекистана А. Х. Он госпитализирован в городскую клиническую больницу №1 имени Пирогова. Диагноз – отравление угарным газом и ушиб мягких тканей головы", — говорится в сообщении МИД.

Личности погибших устанавливаются. 

Ситуация находится под контролем МИД: дипломаты поддерживают постоянный контакт с компетентными органами и медицинском учреждением. 

В Консульско-правовом департаменте выразили соболезнования родным погибших и напомнили, что узбекистанцы, находящиеся на территории Приволжского федерального округа РФ, могут в необходимых случаях обратиться в Генконсульство Узбекистана в Казани по телефонам: +7-843-526-55-64, +7-843-526-55-65.

Теги:
узбекистанец, пожар, Россия, Самара



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Кандидат в вице-президенты от Демократической партии Джо Байден разговаривает со сторонниками
Юрист, демократ и опытный политик: как Джо Байден шел к президентскому креслу
Пушистые и смешные: в Шанхае прошел ежегодный фестиваль корги — видео
Экспортная география: статистика по бизнесу

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться