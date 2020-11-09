Среди пострадавших при пожаре в Самаре есть узбекистанец — он госпитализирован

ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. Среди пострадавших в результате пожара в Самаре есть узбекистанец. Об этом сообщили в пресс-службе МИД республики.

Напомним, что пожар в Железнодорожном районе Самары произошел утром 7 ноября. Загорелось трехэтажное кирпичное здание, пламя распространилось на площади 500 квадратных метров.

По данным ГУМЧС, в результате пожара погибли четыре человека, еще пятеро пострадали. В здании проживали граждане Узбекистана и Таджикистана.

По предварительным данным, пожар произошел из-за неисправной электропроводки. Кроме того, выяснилось, что хостел, в котором жили мигранты, был организован нелегально.

Правоохранители задержали собственника здания, в отношении него возбуждено уголовное дело.

"Один из пострадавших является гражданином Узбекистана А. Х. Он госпитализирован в городскую клиническую больницу №1 имени Пирогова. Диагноз – отравление угарным газом и ушиб мягких тканей головы", — говорится в сообщении МИД.

Личности погибших устанавливаются.

Ситуация находится под контролем МИД: дипломаты поддерживают постоянный контакт с компетентными органами и медицинском учреждением.

В Консульско-правовом департаменте выразили соболезнования родным погибших и напомнили, что узбекистанцы, находящиеся на территории Приволжского федерального округа РФ, могут в необходимых случаях обратиться в Генконсульство Узбекистана в Казани по телефонам: +7-843-526-55-64, +7-843-526-55-65.