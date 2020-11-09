Массовое ДТП на трассе Навои-Зарафшан - пострадали 16 человек

После того, как грузовик перевернулся, далее в ДТП по цепочке в аварию попали еще несколько автомобилей, 16 человек госпитализированы.

ТАШКЕНТ, 9 ноя - Sputnik. На трассе Навои-Зарафшан произошло ДТП с участием нескольких автомобилей, пишет УзА.

"Водитель грузовика перевернулся в результате потери управления на 110-м километре дороги международного значения A-379, проходящей по территории Канимехского района", - говорится в сообщении.

Водитель грузового автомобиля MAN, двигавшийся по этому же направлению, при приближении к месту ДТП, начал снижать скорость, однако на скользкой от дождя дороге не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Lacetti.

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Далее в ДТП по цепочке в аварию попали 3 грузовика и 8 легковых автомобилей.

В результате аварии 16 человек были госпитализированы с различными травмами, но никто не погиб.