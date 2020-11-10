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Участок железнодорожного пути, архивное фото

В Хорезмской области задержали поезд из-за уснувшего на рельсах человека

© Sputnik / Юрий Лашов
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20201110/15366524/V-Khorezmskoy-oblasti-zaderzhali-poezd-iz-za-usnuvshego-na-relsakh-cheloveka.html

Возле железной дороги уснул 39-летний житель поселка Пичокчи Хазараспского района Хорезмской области Э. И.

ТАШКЕНТ, 10 ноя - Sputnik. В Хазараспском районе на некоторое время задержали поезд, направлявшийся в Ташкент, из-за уснувшего возле железной дороги гражданина, сообщают в МВД Узбекистана.

"Восьмого ноября в 18.35 дежурный локомотивного депо "Ургенч" Ш. М. в УОБТ УВД Хорезмской области сообщил по телефону о том, что на 3-м тупике 357 километра железной дороги "Богот – Хазарасп" в связи с тем, что возле железной дороги спал неизвестный гражданин, поезд по направлению "Хива – Ургенч – Ташкент" совершил вынужденную остановку", - говорится в информации.

Оказалось, что возле железной дороги уснул 39-летний житель поселка Пичокчи Хазараспского района Хорезмской области Э. И.

Поезд был остановлен в 18.29, а продолжил движение по своему направлению в 18.45.

По данному факту ведется расследование.

Теги:
Железная дорога, Хорезмская область, Хорезм, Узбекистан, Узбекистан



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