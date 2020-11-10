В Сырдарьинской области молодожены отравились угарным газом и погибли

Сообщается, что молодожены погибли от отравления угарным газом от самодельной печи, находясь в собственной квартире.

ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. Трагедия произошла в Сырдарьинской области. Супруги из махалли "Каропчи", поженившиеся менее месяца назад, отравились угарным газом. Об этом информирует Sputnik Узбекистан со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Сырдарьинской области.

Сотрудники дежурной части ОВД Баяутского района сообщили, что молодожены погибли от отравления угарным газом от самодельной печи в собственной квартире.

По данному факту проводится доследственная проверка.

Аналогичная трагедия случилась несколько дней назад в Навоийской области. Двое несовершеннолетних юношей 2004 года рождения скончались от отправления угарным газом из газовой печи, которая была установлена в доме.