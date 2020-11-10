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В Сырдарьинской области молодожены отравились угарным газом и погибли

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20201110/15373791/V-Syrdarinskoy-oblasti-molodozheny-otravilis-ugarnym-gazom-i-pogibli.html

Сообщается, что молодожены погибли от отравления угарным газом от самодельной печи, находясь в собственной квартире. 

ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. Трагедия произошла в Сырдарьинской области. Супруги из махалли "Каропчи", поженившиеся менее месяца назад, отравились угарным газом. Об этом информирует Sputnik Узбекистан со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Сырдарьинской области.

Сотрудники дежурной части ОВД Баяутского района сообщили, что молодожены погибли от отравления угарным газом от самодельной печи в собственной квартире. 

По данному факту проводится доследственная проверка. 

Аналогичная трагедия случилась несколько дней назад в Навоийской области. Двое несовершеннолетних юношей 2004 года рождения скончались от отправления угарным газом из газовой печи, которая была установлена в доме. 

Теги:
Прокуратура, Сырдарьинская область, отравление, угарный газ



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