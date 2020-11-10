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Сотрудник МЧС во время тушения пожара

На вещевом рынке в Андижанской области возник пожар - фото

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20201110/15373926/Na-veschevom-rynke-v-Andizhanskoy-oblasti-voznik-pozhar---foto.html

Общая площадь возгорания составила 80 кв. м, жертв и пострадавших нет. Подробности - в материале.

ТАШКЕНТ, 10 ноя - Sputnik. В Андижанской области загорелся вещевой рынок, сообщают в МЧС Узбекистана.

"В ночь на 10 ноября на вещевом рынке, расположенном в махалле "Комолот" в Асакинском районе, возник пожар", - говорится в информации.

Возгорание началось в 00.42. На место событий мгновенно прибыли три пожарно-спасательных экипажа регионального Управления МЧС, которые в течение 40 минут полностью ликвидировали пламя.

Общая площадь возгорания составила 80 кв. м, жертв и пострадавших нет.

На вещевом рынке в Андижанской области возник пожар - фото
МЧС Узбекистана
На вещевом рынке в Андижанской области возник пожар - фото

Огонь нанес частичный ущерб 4 магазинам. Благодаря оперативным действиям спасателей МЧС от огня удалось сохранить 3 тысячи кв. м территории рынка. Причина возникновения пожара и нанесённый ущерб устанавливаются экспертами. 

Теги:
Происшествие, рынок, тушение пожара, пожарные, пожар, Андижанская область, Узбекистан, Узбекистан



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