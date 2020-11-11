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драка

В Сырдарьинской области парни жестко избили официанта в кафе - фото

© Sputnik / Андрей Варенков
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
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Несколько парней с целью мести за давнюю ссору, приехали в кафе в Янгиере и нанесли телесные повреждения деревянной палкой одному из официантов.

ТАШКЕНТ, 11 ноя - Sputnik. В Сырдарьинской области жестко избили официанта палкой, сообщают в МВД Узбекистана.

"Десятого ноября, примерно в 13.00, 25-летний Т. С., 26-летний М. Ш. и 19-летний Р. Б. с целью мести за давнюю ссору, приехали в кафе в Янгиере и нанесли телесные повреждения деревянной палкой одному из официантов - 23-летнему Х. Ж", - говорится в информации.

С полученными травмами в виде закрытого перелома мизинца правой руки, переломами двух зубов и множественными кровоподтеками на теле мужчина обратился за помощью в Центр скорой медицинской помощи Сырдарьинской области.

В Сырдарьинской области парни жестко избили официанта в кафе - фото
МВД Узбекистана
В Сырдарьинской области парни жестко избили официанта в кафе - фото

По данному факту Следственной группой при УВД города Янгиера возбужденно уголовное дело по п. "г" ч. 3 ст. 277 Уголовного кодекса Республики Узбекистан.

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В этот же день, 10 ноября, С. Т., Ш. М. и Р. Б. были привлечены по данному делу в качестве подозреваемых и задержаны в процессуальном порядке.

Предварительное следствие по уголовному делу продолжается.

Теги:
избиение, драка, Происшествие, Сырдарьинская область, Узбекистан, Узбекистан, месть



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