В Сурхандарьинской области погибли сотрудники прокуратуры — подробности ДТП

ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. На 9-м пикете 57-го километра железной дороги при пересечении неохраняемого железнодорожного переезда автомобиль прокурора Сурхандарьинской области столкнулся с движущимся локомотивом. Об этом сообщили в Генпрокуратуре.
В результате ДТП старший прокурор отдела областной прокуратуры Б. Эргашев и водитель У. Каттаев скончались на месте происшествия от полученных травм. Зампрокурора области Х. Куллиев, находившийся на заднем сиденье, был госпитализирован с множественными травмами.
Прокуратура Сурхандарьинской области возбудила уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее человеческие жертвы".
В настоящий момент ведется следствие.