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Участок железнодорожного пути

В Сурхандарьинской области погибли сотрудники прокуратуры — подробности ДТП

© Sputnik / Виталий Тимкив
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20201112/15391029/V-Surkhandarinskoy-oblasti-pogibli-sotrudniki-prokuratury--podrobnosti-DTP.html

Прокуратура Сурхандарьинской области возбудила уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее человеческие жертвы". Ведется следствие.

ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. На 9-м пикете 57-го километра железной дороги при пересечении неохраняемого железнодорожного переезда автомобиль прокурора Сурхандарьинской области столкнулся с движущимся локомотивом. Об этом сообщили в Генпрокуратуре.

В результате ДТП старший прокурор отдела областной прокуратуры Б. Эргашев и водитель У. Каттаев скончались на месте происшествия от полученных травм. Зампрокурора области Х. Куллиев, находившийся на заднем сиденье, был госпитализирован с множественными травмами. 

Прокуратура Сурхандарьинской области возбудила уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее человеческие жертвы".

В настоящий момент ведется следствие.

Теги:
Генеральная прокуратура Узбекистана, авария, ДТП, Сурхандарьинская область



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