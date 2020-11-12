В Сурхандарьинской области погибли сотрудники прокуратуры — подробности ДТП

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В Узбекистане перенесли перепись населения Ранее процедуру планировалось организовать в 2022 году. В последний раз она проводилась в республике в 1989-м. 61

В Навоийской области пройдет чемпионат Узбекистана по мотокроссу В прошлом году в соревнованиях приняли участи 150 спортсменов со всех регионов республики. На мероприятии присутствовало свыше тысячи зрителей. 4