Три Malibu столкнулись в Ташкенте - фото

ТАШКЕНТ, 12 ноя - Sputnik. В Ташкенте произошло очередное "дорогое" ДТП - столкнулись три автомобиля Malibu, сообщает ГУВД.
"В 13:30 в Чиланзарском районе на одноименной улице, напротив дома 54 столкнулись сразу три автомобиля Malibu. В результате одному их водителей 1983 г.р. понадобилась медицинская помощь, он был доставлен в больницу", - говорится в сообщении.
За рулем автомобилей находились У.О 1983 года рождения, И.Р 1990 года рождения и А.Х 1969 года рождения.
В Чиланзарском РОВД расследуется происшествие и выясняются причины столкновения.