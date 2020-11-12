Три Malibu столкнулись в Ташкенте - фото

Это предусмотрено решением Специальной республиканской комиссии по борьбе с COVID-19 от 12 ноября.

Глава МИД республики заявил, что вакцина от COVID должна принадлежать всему человечеству, а в столице и Ташобласти тем временем снимают фильм о врачах, борющихся с пандемией — обо всем этом читайте в материале.