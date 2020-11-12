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Три Malibu столкнулись в Ташкенте - фото

Три Malibu столкнулись в Ташкенте - фото

ГУВД
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20201112/15392995/Tri-Malibu-stolknulis-v-Tashkente---foto.html

В 13:30  в Чиланзарском районе на одноименной улице, напротив дома 54 столкнулись сразу три автомобиля Malibu.

ТАШКЕНТ, 12 ноя - Sputnik. В Ташкенте произошло очередное "дорогое" ДТП - столкнулись три автомобиля Malibu, сообщает ГУВД.

"В 13:30  в Чиланзарском районе на одноименной улице, напротив дома 54 столкнулись сразу три автомобиля Malibu. В результате одному их водителей 1983 г.р. понадобилась медицинская помощь, он был доставлен  в больницу", - говорится в сообщении.

За рулем автомобилей находились У.О 1983 года рождения, И.Р 1990 года рождения и А.Х 1969 года рождения.

Три Malibu столкнулись в Ташкенте - фото
ГУВД
Три Malibu столкнулись в Ташкенте - фото

В Чиланзарском РОВД расследуется происшествие и выясняются причины столкновения.

Теги:
Происшествие, автомобили, автомобиль, Узбекистан, Узбекистан, Ташкент, Ташкент, авария, ДТП



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