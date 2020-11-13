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В Самарканде поймали пьяного водителя

© Flickr / houstondwiPhotos mp
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20201113/15399042/V-Samarkande-poymali-pyanogo-voditelya.html

По словам самого мужчины, он был на свадьбе и выпил 200-300 граммов коньяка. Читайте подробности - в материале.

ТАШКЕНТ, 13 ноя - Sputnik. Житель Самарканда попросил прощения за вождение автомобиля в нетрезвом виде, сообщает ГУБДД.

"Девятого ноября инспектор ДПС остановил автомобиль Lada и обнаружил, что водитель находится в нетрезвом состоянии. В ходе репортажа мужчина попросил прощения за то, что употреблял алкоголь", - говорится в информации.

По словам самого мужчины, он был на свадьбе и выпил 200-300 граммов коньяка.

"Да, появился запах. Такого больше не повторится. Обещаю, что теперь не буду водить в пьяном состоянии", – сказал он.

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Тем не менее после проверки в его крови обнаружили 0,417 мг спиртного. В отношении водителя составлен административный протокол, машина была отправлена на штрафстоянку.

Теги:
Происшествие, алкоголь, алкоголь, пьяный водитель, пьяный, водитель, водители, Узбекистан, Узбекистан, Самарканд, Самарканд



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