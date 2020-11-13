В Самарканде поймали пьяного водителя

По словам самого мужчины, он был на свадьбе и выпил 200-300 граммов коньяка. Читайте подробности - в материале.

ТАШКЕНТ, 13 ноя - Sputnik. Житель Самарканда попросил прощения за вождение автомобиля в нетрезвом виде, сообщает ГУБДД.

"Девятого ноября инспектор ДПС остановил автомобиль Lada и обнаружил, что водитель находится в нетрезвом состоянии. В ходе репортажа мужчина попросил прощения за то, что употреблял алкоголь", - говорится в информации.

По словам самого мужчины, он был на свадьбе и выпил 200-300 граммов коньяка.

"Да, появился запах. Такого больше не повторится. Обещаю, что теперь не буду водить в пьяном состоянии", – сказал он.

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Тем не менее после проверки в его крови обнаружили 0,417 мг спиртного. В отношении водителя составлен административный протокол, машина была отправлена на штрафстоянку.