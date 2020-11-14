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Мужчина с бейсбольной битой

Наманганец заступился за девушку и стал фигурантом уголовного дела

© CC0 / pixabay
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20201114/15402739/Namanganets-zastupilsya-za-devushku-i-stal-figurantom-ugolovnogo-dela.html

Инцидент произошел в ночь на 3 ноября около одного из магазинов. Возбуждено уголовное дело.

ТАШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik. Житель Намангана заступился за девушку и стал фигурантом уголовного дела.

Как рассказали в пресс-службе Следственного департамента при МВД Узбекистана, в ночь на 3 ноября компания молодых людей "словесно приставала" около магазина к 25-летней Севаре А., пришедшей туда за покупками. Продавец этого магазина, 40-летний Одил М., услышал громкие разговоры, вышел на улицу и призвал мужчин к порядку. Те не послушали его и продолжили говорить девушке неприятные вещи.

Тогда Одил М. вынес из магазина деревянную биту и ударил ею по голове одного из молодых людей — Юсуфа С. 

У того диагностировали открытую черепно-мозговую травму, серьезное повреждение головного мозга, ушиб левого полушария в результате острой эпидуральной гематомы и другие травмы.

Следственный отдел при УКД ОВД Намангана возбудил в отношении Одила М. уголовное дело по пункту "е" части 2 статьи 104 ("Нанесение тяжких телесных повреждений из хулиганских побуждений") УК Узбекистана.

Теги:
девушка, уголовное дело, Узбекистан, мужчина, Наманган



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