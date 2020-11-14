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Мужчина показывает разбитый кулак, архивное фото

Двое подростков подрались из-за девушки в Андижанской области

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20201114/15403576/V-Andizhanskoy-oblasti-dvoe-podrostkov-podralis-iz-za-devushki.html

Инцидент произошел вечером 18 октября в махалле "Нурафшан" Бустанского района. Возбуждено уголовное дело по статье "Нанесение тяжких телесных повреждений".

ТАШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов Андижанской области возбудили уголовное дело после драки двух подростков, сообщили в Следственном департаменте при МВД Узбекистана.

По данным пресс-службы, конфликт произошел из-за девушки. Вечером 18 октября в махалле "Нурафшан" Бустанского района 16-летний Г. Р. пришел к дому 14-летнего А. Т., чтобы выяснить с ним отношения: тот якобы приставал к его возлюбленной.

Молодые люди подрались, Г. Р. несколько раз сильно ударил соперника. Впоследствии у А. Т. диагностировали тяжкие телесные повреждения.

Следственный отдел при УКД ОВД Бустанского района возбудил в отношении несовершеннолетнего ревнивца дело по части 1 статьи 104 ("Нанесение тяжких телесных повреждений") Уголовного кодекса Узбекистана.

Теги:
уголовное дело, Андижан, драка, девушка, подростки



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