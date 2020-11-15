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Родители с ребенком

В Наманганской области женщина продала своего ребенка

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Sputnik Узбекистан
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Задержана 21-летняя женщина, которая продала свою шестимесячную дочь 51-летней жительнице Чартакского района за 1,9 миллиона сумов.

ТАШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. В Чартакском районе Наманганской области возбуждено уголовное дело в отношении гражданки, которая продала полугодовалого ребенка за 1,9 миллиона сумов, сообщает пресс-служба местного УВД.

В ходе оперативного мероприятия, сотрудники ОВД Чартакского района задержали 21-летнюю местную жительницу, которая продала свою шестимесячную дочь 51-летней жительнице Чартакского района за 1,9 миллиона сумов.

Отмечается, что девушка не состояла в браке.

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По данному факту следственным отделом при УВД Чартакского района возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 135 (торговля людьми, совершенная в отношении лица, заведомо для виновного не достигшего восемнадцати лет) Уголовного кодекса РУз.

Летом в Ташкенте молодая женщина хотела продать своего трехмесячного малыша за 5 тысяч долларов. Тогда оперативными сотрудниками ГУВД Ташкента совместно с работниками органов прокуратуры были разработаны и проведены оперативные мероприятия. По итогам этой деятельности злоумышленница и ее сожитель задержаны в момент получения денег за младенца.

Теги:
ребенок, Наманганская область, торговля людьми



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