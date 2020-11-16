В Джизаке фура воспламенилась на ходу - фото

На место происшествия прибыли пожарно-спасательные расчеты регионального Управления МЧС, которые в течение 10 минут полностью ликвидировали возгорание.

ТАШКЕНТ, 16 ноя - Sputnik. В Джизаке загорелся грузовик, но за 10 минут его потушили, сообщают в МЧС Узбекистана.

"Инцидент произошел сегодня, 16 ноября, в 10.45 в городе Джизак. Большегрузный автомобиль, передвигавшийся по ул. Шарафа Рашидова, внезапно воспламенился. Пожар начался в моторном отсеке", - говорится в информации.

Водитель грузовика благополучно успел выбраться из разгоравшейся машины. Спустя 2 минуты на место происшествия прибыли пожарно-спасательные расчеты регионального Управления МЧС, которые в течение 10 минут полностью ликвидировали возгорание.

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В результате данного инцидента никто не пострадал.