17:54 16 Ноября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB134.09
  • EUR12321.81
  • USD10378.88
Поиск
В Джизаке фура воспламенилась на ходу - фото

В Джизаке фура воспламенилась на ходу - фото

МЧС Узбекистана
Происшествия
Получить короткую ссылку
68 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0b/10/15413736.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20201116/15414015/V-Dzhizake-fura-vosplamenilas-na-khodu---foto.html

На место происшествия прибыли пожарно-спасательные расчеты регионального Управления МЧС, которые в течение 10 минут полностью ликвидировали возгорание.

ТАШКЕНТ, 16 ноя - Sputnik. В Джизаке загорелся грузовик, но за 10 минут его потушили, сообщают в МЧС Узбекистана.

"Инцидент произошел сегодня, 16 ноября, в 10.45 в городе Джизак. Большегрузный автомобиль, передвигавшийся по ул. Шарафа Рашидова, внезапно воспламенился. Пожар начался в моторном отсеке", - говорится в информации.

Водитель грузовика благополучно успел выбраться из разгоравшейся машины. Спустя 2 минуты на место происшествия прибыли пожарно-спасательные расчеты регионального Управления МЧС, которые в течение 10 минут полностью ликвидировали возгорание.

В столичной автомастерской загорелся автомобиль Opel Vectra — видео >>

В результате данного инцидента никто не пострадал.

Теги:
Происшествие, Джизак, фура, грузовик, тушение пожара, пожарные, пожар



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Девушки, веселье и история: что происходит в этнодеревне "Слобожанщина" - фото
Этого не должно было случиться: в Ирландию приплыла капсула времени из России
Жители Ирландии нашли капсулу времени из России — она открыла пугающую правду
Что можно купить в Узбекистане за один MacBook
Что можно купить в Узбекистане за один новый MacBook

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться