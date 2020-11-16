В Воронежской области предотвратили ряд терактов

Преступники планировали взорвать многоквартирный жилой дом в Воронеже, а также готовили нападение на сотрудников правоохранительных органов и курсантов Военно-воздушной академии.

ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. В России предотвратили серию террористических атак. За их организацию пять бывших заключенных колонии №3 в Воронежской области получили сроки до 24 лет лишения свободы, сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ РФ.

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Преступники планировали взорвать многоквартирный жилой дом в Воронеже, а также готовили нападение на сотрудников правоохранительных органов и курсантов Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина, выпускники которой принимают участие в боевых действиях в Сирии.

Террористическое сообщество в колонии основали пять заключенных: Руслан Бугак, Руслан Чаусов, Геньяс Гатджибаибов, Максим Степанов и Сергей Мухаметзянов.

"Доказана причастность членов сообщества к вовлечению в террористическую деятельность заключенных, освобождающихся в 2019-2020 годах, а также подготовке ряда резонансных террористических актов", - говорится в информации ФСБ.

В минувшую пятницу Второй западный окружной военный суд приговорил фигурантов к срокам от 8,5 (Мухаметзянов) до 24 лет колонии (Бугаков). Ранее об этом решении не сообщалось.

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Ранее в августе, говоря о проблемах профилактики терроризма в среде трудовых мигрантов, директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников заявил, что с начала 2019 года не допущен въезд в страну более 820 лиц, подозреваемых в причастности к террористической и экстремистской деятельности.

При этом глава подчеркнул, что нельзя допустить использования миграционного потока международными террористическими организациями.

А в конце 2019-го в структуре информировали, что в России с за год пресечена деятельность 78 законспирированных ячеек международных террористических организаций, члены которых планировали теракты на объектах социальной сферы, нападения на сотрудников правоохранительных органов и иные преступления террористической направленности.