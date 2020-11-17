Инцидент произошел днем 4 ноября в Шурчинском районе. Возбуждено уголовное дело, в качестве обвиняемых привлечены девять человек.

ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. Следственный департамент при МВД Узбекистана опубликовал официальный комментарий относительно видео с групповым избиением мужчины в Сурхандарьинской области.

По данным ведомства, 3 ноября между директором спортивной школы 31-летним Бекзодом Д. и 25-летним Жахонгиром А., в ходе которой второй ударил первого.

За Бекзода Д. решили отомстить подопечные. На следующий день 37-летний житель Шурчинского района Шухрат Э. и восемь его знакомых нашли Жахонгира А. в одной из столовых и напали на него в том числе с битами. Также пострадали очевидцы 26-летний Равшан Н. и 24-летний Хуршид А., которые пытались остановить хулиганов.

Пресс-служба Следственного департамента при МВД Узбекистана Следователи прокомментировали видео с избиением мужчины в Сурхандарье

Судебно-медицинская экспертиза впоследствии выявила у Жахонгира А. и Хуршида А. легкие телесные повреждения.

Следственный отдел при ОВД Шурчинского района возбудил в отношении Шухрата Э. и его знакомых уголовное дело по пунктам "б, в" части 2 статьи 277 и по пункту "г" части 3 статьи 277 УК Узбекистана.

Их привлекли в качестве обвиняемых, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.