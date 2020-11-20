В Андижанской области мужчина убил ребенка из-за отказа девушки

В суде мужчину признали виновным и приговорили к 20 годам лишения свободы. Читайте подробности в нашем материале.

ТАШКЕНТ, 20 ноя - Sputnik. Житель Андижанской области из-за отказа девушки выходить за него замуж убил ее новорожденного племянника, об этом сообщили в сюжете на телеканале Sevimli.

"Молодые люди познакомились в 2019 году в социальной сети. Весной 2020-го мужчина предложил девушке выйти за него замуж и получил отказ. После чего парень приехал к ней домой, где ему открыла дверь жена ее брата, так как девушки не оказалось дома. Находясь в квартире, он услышал плач ребенка и в попытке успокоить его, убил малыша", - говорится в информации.

После возвращения девушки убийца нанес ей несколько ножевых ранений, а затем скрылся с места преступления.

В суде мужчину признали виновным и приговорили к 20 годам лишения свободы.