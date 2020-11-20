В Сырдарьинской области пресечена торговля незаконной продукцией

При проверке очередного авто были обнаружены пиротехнические средства на сумму 20 миллионов 160 тысяч сумов без каких-либо сопроводительных документов и 174 единицы лекарственных средств 15 видов также без документов.

ТАШКЕНТ, 20 ноя - Sputnik. Оперативные работники отдела по борьбе с контрабандой и таможенному аудиту Сырдарьинского таможенного управления совместно с сотрудниками областных управлений государственной службы безопасности и безопасности дорожного движения пресекли незаконную торговлю пиротехническими средствами и лекарственными препаратами на общую сумму 42 миллиона 38 тысяч сумов, пишет УзА.

"В ходе оперативного мероприятия, проведенного на территории Сырдарьинского района, была остановлена машина марки "Лассети". При проверке салона и багажника автомобиля в присутствии понятых была обнаружена пиротехническая продукция иностранного производства на сумму 12 миллионов 640 тысяч сумов без документов таможенного оформления, которые были изъяты в качестве вещественного доказательства", - говорится в сообщении.

В ходе проведенной по данному случаю оперативно-розыскной работы было установлено, что гражданин разделил на две части приобретенные в Ташкенте пиротехнические средства, погрузил в автотранспортные средства, движущиеся по маршруту Ташкент – Карши, и велел доставить по адресу своего места проживания. Мероприятие было продолжено на основании оперативных данных.

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При проверке очередного авто были обнаружены пиротехнические средства на сумму 20 миллионов 160 тысяч сумов без каких-либо сопроводительных документов и 174 единицы лекарственных средств 15 видов также без документов.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.