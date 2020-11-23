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Подвижной состав на путях сортировочной станции

В Ангрене нашли мужчин, которые пытались украсть уголь из поезда

© Sputnik / Игорь Онучин
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20201123/15463388/V-Angrene-nashli-muzhchin-kotorye-pytalis-ukrast-ugol-iz-poezda.html

Инцидент произошел 17 ноября. Злоумышленникам помешали, однако им удалось скрыться.

ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. В Ангрене установили личности граждан, которые на минувшей неделе пытались украсть уголь из движущегося поезда, сообщили в пресс-службе АО "Узбекистон темир йуллари".

Инцидент произошел 17 ноября. Неизвестным помешал сопровождавший поезд стрелок Ахангаранского отряда Военизированной охраны "Узбекистон темир йуллари". Он остановил тепловоз и попробовал поймать злоумышленников, но те все-таки смогли скрыться.

Как выяснилось, ими оказались пятеро безработных жителей Ангрена: Буранов Х. А. (1980 г. р.), Танжариков С. У. (1986 г. р.), Низамов А. Д. (1989 г. р.), Танжариков Х. У. (1985 г. р.).  

Идет доследственная проверка.

Теги:
Узбекистон темир йуллари, Уголь, Поезд



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