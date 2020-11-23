В Ангрене нашли мужчин, которые пытались украсть уголь из поезда

ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. В Ангрене установили личности граждан, которые на минувшей неделе пытались украсть уголь из движущегося поезда, сообщили в пресс-службе АО "Узбекистон темир йуллари".

Инцидент произошел 17 ноября. Неизвестным помешал сопровождавший поезд стрелок Ахангаранского отряда Военизированной охраны "Узбекистон темир йуллари". Он остановил тепловоз и попробовал поймать злоумышленников, но те все-таки смогли скрыться.

Как выяснилось, ими оказались пятеро безработных жителей Ангрена: Буранов Х. А. (1980 г. р.), Танжариков С. У. (1986 г. р.), Низамов А. Д. (1989 г. р.), Танжариков Х. У. (1985 г. р.).

Идет доследственная проверка.