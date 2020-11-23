Пожарным удалось остановить распространение огня, сохранив от пламени примерно 50 квадратных метров жилья. Но, к сожалению, от основной части дома, а это 130 квадратных метров, остались лишь обугленные стены.

ТАШКЕНТ, 23 ноя - Sputnik. В Карши при пожаре почти сгорел дотла жилой дом, сообщает "Новости Кашкадарьи".

"21 ноября, примерно в 20.30, на пульт диспетчерской службы управления по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о пожаре в одном из жилых домов махалли Гульшан. Масштабы возгорания были настолько внушительны, что для тушения огня на место были отправлены сразу две пожарно-спасательные бригады, которые боролись с огнем около часа", - говорится в сообщении.

Пожарным удалось остановить распространение огня, сохранив от пламени примерно 50 квадратных метров жилья. Но, к сожалению, от основной части дома, а это 130 квадратных метров, остались лишь обугленные стены. Все, что там было, сгорело дотла. Мебель, бытовая техника ремонту не подлежат.

В Андижанской области произошел крупный пожар на оптовом рынке — видео >>

Погибших и пострадавших нет.

Новости Кашкадарьи Почти дотла: в Карши загорелся жилой дом

На данный момент ведется работа по изучению причин, которые привели к возгоранию, а также определяется размер материального ущерба.