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Почти дотла: в Карши загорелся жилой дом

Почти дотла: в Карши загорелся жилой дом

Новости Кашкадарьи
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20201123/15463836/Pochti-dotla-v-Karshi-zagorelsya-zhiloy-dom.html

Пожарным удалось остановить распространение огня, сохранив от пламени примерно 50 квадратных метров жилья. Но, к сожалению, от основной части дома, а это 130 квадратных метров, остались лишь обугленные стены.

ТАШКЕНТ, 23 ноя - Sputnik. В Карши при пожаре почти сгорел дотла жилой дом, сообщает "Новости Кашкадарьи".

"21 ноября, примерно в 20.30, на пульт диспетчерской службы управления по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о пожаре в одном из жилых домов махалли Гульшан. Масштабы возгорания были настолько внушительны, что для тушения огня на место были отправлены сразу две пожарно-спасательные бригады, которые боролись с огнем около часа", - говорится в сообщении.

Пожарным удалось остановить распространение огня, сохранив от пламени примерно 50 квадратных метров жилья. Но, к сожалению, от основной части дома, а это 130 квадратных метров, остались лишь обугленные стены. Все, что там было, сгорело дотла. Мебель, бытовая техника ремонту не подлежат. 

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Погибших и пострадавших нет.

Почти дотла: в Карши загорелся жилой дом
Новости Кашкадарьи
Почти дотла: в Карши загорелся жилой дом

На данный момент ведется работа по изучению причин, которые привели к возгоранию, а также определяется размер материального ущерба.

Теги:
Происшествие, Карши, Узбекистан, Узбекистан, тушение пожара, пожарные, пожар



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