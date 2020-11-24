В Сырдарьинской области город отключили от газа из-за аварии

Последствия аварии были ликвидированы в тот же день усилиями сотрудников газоснабжающего предприятия "Шириншахаргаз".

ТАШКЕНТ, 24 ноя - Sputnik. В Сырдарьинской области был отключен от газа целый город Ширин из-за водителя, сообщает Daryo со ссылкой на информационную службу городского хокимията.

"Двадцать третьего ноября около 03.00 возникла аварийная ситуация в газовой сети среднего давления, проходящей по улице Ибн Сино махалли имени Амира Темура. В результате потери управления водителем автомобиль врезался в газопровод, и с 03.00 до 09.00 по городу было отключено газоснабжение", - говорится в информации.

Отмечается, что последствия аварии были ликвидированы в тот же день усилиями сотрудников газоснабжающего предприятия "Шириншахаргаз".

Личность водителя не раскрывается.