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Знак аварийной остановки

В Сырдарьинской области город отключили от газа из-за аварии

Pixabay
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20201124/15469065/V-Syrdarinskoy-oblasti-gorod-otklyuchili-ot-gaza-iz-za-avarii.html

Последствия аварии были ликвидированы в тот же день усилиями сотрудников газоснабжающего предприятия "Шириншахаргаз".

ТАШКЕНТ, 24 ноя - Sputnik. В Сырдарьинской области был отключен от газа целый город Ширин из-за водителя, сообщает Daryo со ссылкой на информационную службу городского хокимията.

"Двадцать третьего ноября около 03.00 возникла аварийная ситуация в газовой сети среднего давления, проходящей по улице Ибн Сино махалли имени Амира Темура. В результате потери управления водителем автомобиль врезался в газопровод, и с 03.00 до 09.00 по городу было отключено газоснабжение", - говорится в информации.

Отмечается, что последствия аварии были ликвидированы в тот же день усилиями сотрудников газоснабжающего предприятия "Шириншахаргаз".

Личность водителя не раскрывается.

Теги:
авария, газ, Газ, Происшествие, Сырдарьинская область, Узбекистан, Узбекистан



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