В Джизаке пенсионерка провалилась в колодец - история спасения

После спасения пенсионерку тут же направили в больницу. К счастью, серьезных травм пострадавшая не получила.

ТАШКЕНТ, 24 ноя - Sputnik. В Джизаке пожилая женщина упала в колодец, однако ее быстро спасли, сообщают в МЧС Узбекистана.

"Двадцать четвертого ноября, примерно в 07.30 утра, 69-летняя жительница поселка "Лалмикор" Галляяаральского района, пытаясь набрать воды из домашнего колодца, по неосторожности в него упала. На место инцидента мгновенно был вызван спасательный отряд районного Управления МЧС во главе со старшим лейтенантом Боходиром Норбобоевым", - говорится в информации.

Глубина колодца составила 19 метров. На дно посредством каната спустился спасатель Шодиёр Хайдаров, который благополучно и поднял на поверхность пожилую хозяйку дома.

Пенсионерку тут же направили в больницу. К счастью, серьезных травм пострадавшая не получила. Ее состояние врачи оценивают как положительное.