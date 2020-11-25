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Сотрудники ФСБ РФ

Предотвращение терактов в Москве: задержан гражданин одной из стран ЦА

ФСБ РФ
Происшествия
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https://uz.sputniknews.ru/incidents/20201125/15475568/Predotvraschenie-teraktov-v-Moskve-zaderzhan-grazhdanin-odnoy-iz-stran-TsA.html

Оперативники нашли у исламистов самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. 

ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. Сотрудники Федеральной службы безопасности России пресекли деятельность ячейки "Исламского государства"*, участники которой намеревались совершить теракты в Московском регионе. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ РФ.

Также целью ячейки было вовлечение в ряды ИГИЛ* новых членов и финансирование терроризма.

"В рамках возбужденного уголовного дела о преступлении террористической направленности на территории Владимирской области установлен и задержан участник группы, гражданин одной из стран Центральной Азии", — говорится в публикации. Где находятся остальные подозреваемые, не уточняется. 

При этом в ведомстве сообщили, что у исламистов нашли и изъяли в том числе самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. 

Глава ФСБ России Александр Бортников ранее рассказал, что за минувшие десять лет в стране предотвратили в общей сложности более 150 терактов.

* "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) — запрещенная в России террористическая организация

Теги:
Россия, Борьба с терроризмом, Террористы, ФСБ



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