Предотвращение терактов в Москве: задержан гражданин одной из стран ЦА

ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. Сотрудники Федеральной службы безопасности России пресекли деятельность ячейки "Исламского государства"*, участники которой намеревались совершить теракты в Московском регионе. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ РФ.

Также целью ячейки было вовлечение в ряды ИГИЛ* новых членов и финансирование терроризма.

"В рамках возбужденного уголовного дела о преступлении террористической направленности на территории Владимирской области установлен и задержан участник группы, гражданин одной из стран Центральной Азии", — говорится в публикации. Где находятся остальные подозреваемые, не уточняется.

При этом в ведомстве сообщили, что у исламистов нашли и изъяли в том числе самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами.

Глава ФСБ России Александр Бортников ранее рассказал, что за минувшие десять лет в стране предотвратили в общей сложности более 150 терактов.

* "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) — запрещенная в России террористическая организация